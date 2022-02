(Di martedì 15 febbraio 2022) Unada 2.200 euro è stata inflitta alla Pallacanestroper gliarrivati dalle tribune domenica nella partita di serie A2 dicontro Reale Mutua Torino. Ad essere stato preso di mira, purtroppo, era stato l’italiano di origini slovene Mirza Alibegovic. Labiellese, con una nota ufficiale, ha ribadito come “stigmatizza e condanna fortemente l’accadutondo leda offese a contenuto razziale che nulla hanno a che vedere con la cultura di inclusione ed il concetto di sportività che da sempre hanno contraddistinto la storia dellae del suo pubblico in generale”. Pallacanestroauspica anche che “simili atteggiamenti non abbiano a ripetersi” e si scusa, ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, multa per #Biella dopo insulti razzisti: la società prende la distanze -

Ultime Notizie dalla rete : Basket multa

Sportface.it

... Ben Simmons, infatti, già in estate era arrivato al muro contro muro con i Sixers, ritardando il suo arrivo a Philadelphia, ricevendo una corposadalla franchigia e scatenando il malumore dei ...... per due giornate del capo allenatore Damiano Pilot e ladi 900 euro, decisioni contro le quali la società laziale ha presentato ricorso. In casa giallorossa il ko con grandissimo onore a ...Una multa da 2.200 euro è stata inflitta alla Pallacanestro Biella per gli insulti razzisti arrivati dalle tribune domenica nella partita di serie A2 di basket contro Reale Mutua Torino. Ad essere ...Inoltre, la Commissione Disciplinare FIFA ha concluso che l’abbandono della partita è derivato da diverse carenze da parte di entrambe le parti coinvolte quindi ha deciso di: condannare la Federcalcio ...