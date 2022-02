Basket | Europei giovanili | sorteggiati i gironi Tutte le avversarie delle selezioni dell’Italia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si sono tenuti quest’oggi i sorteggi dei FIBA Youth European Championships 2022, i campionatidi pallacanestro che si terranno quest’estate. La selezione Under 20 maschile di Adriano Vertemati sarà a Podgorica, in Montenegro, dal 16 al 24 luglio, e tenterà di tornare sul tetto continentale a distanza di otto anni. Gli azzurrini sono stati inseriti nel Girone B con Israele, Grecia e Portogallo, raggruppamento sulla carta alla portata; l’obiettivo minimo sarà migliorare il tredicesimo posto dell’edizione 2019. Fra le donne invece, la squadra di Nino Molino cercherà di difendere l’oro di tre anni fa e di confermarsi come unasquadre più forti del continente. Per le ragazze si andrà a Sopron, in Ungheria, e come i ragazzi sono nel raggruppamento B con Belgio, Svezia e Finlandia; il torneo si terrà fra l’8 ed il 16 ...

