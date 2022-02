Basket, al via la Final Eight di Coppa Italia: Milano e Virtus Bologna le favorite, Brescia la possibile outsider. E poi c’è la neo-promossa Tortona… (Di martedì 15 febbraio 2022) Si alza il sipario alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la Final Eight di Coppa Italia di Basket. Il palazzetto marchigiano sarà teatro della kermesse in cui si sfidano le migliori otto squadre di Serie A al termine del girone d’andata. Il tabellone dei quarti di Finale (che si disputeranno tra domani e giovedì 17 febbraio – venerdì ci sarà un turno di riposo, mentre le semiFinali e la Finale sono in programma rispettivamente sabato 19 e domenica 20 febbraio) ci propone degli scontri interessanti, con anche delle possibili sorprese. Andiamo quindi a presentare brevemente cosa ci aspetta in questa settimana di grande Basket. Scendono subito in campo i detentori del trofeo dell’Olimpia Milano, che alle 18:00 di domani ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Si alza il sipario alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per ladidi. Il palazzetto marchigiano sarà teatro della kermesse in cui si sfidano le migliori otto squadre di Serie A al termine del girone d’andata. Il tabellone dei quarti die (che si disputeranno tra domani e giovedì 17 febbraio – venerdì ci sarà un turno di riposo, mentre le semii e lae sono in programma rispettivamente sabato 19 e domenica 20 febbraio) ci propone degli scontri interessanti, con anche delle possibili sorprese. Andiamo quindi a presentare brevemente cosa ci aspetta in questa settimana di grande. Scendono subito in campo i detentori del trofeo dell’Olimpia, che alle 18:00 di domani ...

