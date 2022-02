Barra | figlio di medico morto per Covid 19 | “Medici eroi? No | dimenticati dal Ministero della Salute”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Gennaro Avano (di unper19) all’agenzia “Dire”: “Emendamento bocciato occasione persa per lo Stato. Tra iora ci sono i morti di serie A e morti di serie B”. “L’emendamento bocciato è un’occasione persa da parte dello Stato e delle istituzioni per dare un segnale alle famiglie che hanno

...del medico di base Mario Avano, deceduto a causa del Covid nel 2020, quando ancora non c'erano i vaccini , mentre svolgeva la sua professione nel quartiere, a Napoli. Gennaro, il...... fossero stati uccisi di nuovo ", commenta Gennaro Avano ,del medico di base napoletano Mario Avano , morto a causa del Covid nel 2020 mentre svolgeva la sua professione nel quartiere, ...A dirlo è Gennaro Avano, figlio del medico di base Mario Avano, deceduto a causa del Covid nel 2020, quando ancora non c’erano i vaccini, mentre svolgeva la sua professione nel quartiere Barra, a ...“È come se questi medici, già morti una volta, fossero stati uccisi di nuovo", commenta Gennaro Avano, figlio del medico di base napoletano Mario Avano, morto a causa del Covid nel 2020 mentre ...