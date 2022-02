Bari, premio ad Antonella Spica, medico pugliese «che ha vaccinato più di tutti in Italia» Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Decaro e dai manager Asl Sanguedolce e Lagravinese (Di martedì 15 febbraio 2022) L’impegno durante la pandemia da Covid-19, «la costante attenzione alle persone più fragili che fanno di lei il volto della Puglia migliore, solidale e coraggiosa» e «25mila vaccinazioni» eseguite. Con queste motivazioni il sindaco di Bari Antonio Decaro, il direttore generale, Antonio Sanguedolce, e il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl barese, Domenico Lagravinese, hanno consegnato un premio alla dottoressa Antonella Spica. «Spica è da più di due anni è un’operatrice simbolo» nella guerra al coronavirus, «con decine di migliaia di tamponi nelle Rsa e l’avvio delle vaccinazioni», commenta l’Azienda sanitaria locale. «È il medico che ha vaccinato di più in ... Leggi su noinotizie (Di martedì 15 febbraio 2022) L’impegno durante la pandemia da Covid-19, «la costante attenzione alle persone più fragili che fanno di lei il volto della Puglia migliore, solidale e coraggiosa» e «25mila vaccinazioni» eseguite. Con queste motivazioni ildiAntonio, il direttore generale, Antonio, e il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl barese, Domenico, hannounalla dottoressa. «è da più di due anni è un’operatrice simbolo» nella guerra al coronavirus, «con decine di migliaia di tamponi nelle Rsa e l’avvio delle vaccinazioni», commenta l’Azienda sanitaria locale. «È ilche hadi più in ...

