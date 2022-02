Barcellona – Napoli, emergenza esterni: chi sostituirà Politano? I piani di Spalletti (Di martedì 15 febbraio 2022) Si avvicina il match di andata di Europa League tra Barcellona e Napoli, valido per i sedicesimi di Europa League. Il club azzurro cercherà di staccare il pass per gli ottavi di finale, ma dovrà superare nel doppio confronto la squadra di Xavi. Il tecnico Luciano Spalletti sta già valutando quelle che saranno le scelte di formazione, tenendo atto dell’emergenza esterni che si è palesata con il doppio infortunio di Matteo Politano e Hirving Lozano. Chi titolare sulla fascia destra? Gioco forza, l’allenatore azzurro dovrà ripiegare su un adattato per la fascia destra. Diverse sono le ipotesi percorribili: da Elmas, reduce da una prova non convincente contro l’Inter, a Malcuit, che spesso ha ricoperto anche il ruolo di esterno alto. Senza escludere la carta Adam Ounas, che ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Si avvicina il match di andata di Europa League tra, valido per i sedicesimi di Europa League. Il club azzurro cercherà di staccare il pass per gli ottavi di finale, ma dovrà superare nel doppio confronto la squadra di Xavi. Il tecnico Lucianosta già valutando quelle che saranno le scelte di formazione, tenendo atto dell’che si è palesata con il doppio infortunio di Matteoe Hirving Lozano. Chi titolare sulla fascia destra? Gioco forza, l’allenatore azzurro dovrà ripiegare su un adattato per la fascia destra. Diverse sono le ipotesi percorribili: da Elmas, reduce da una prova non convincente contro l’Inter, a Malcuit, che spesso ha ricoperto anche il ruolo di esterno alto. Senza escludere la carta Adam Ounas, che ...

