Barbara D’Urso, nipotino in arrivo per la conduttrice? L’indiscrezione (Di martedì 15 febbraio 2022) Una professionista sempre con un progetto in vista, ma questa volta sembrerebbe che per la conduttrice Barbara D’Urso ci sia una novità ancora più bella del lavoro: stando ad alcune indiscrezioni arrivate da Dagospia, la regina del pomeriggio su Canale 5 potrebbe diventare presto nonna di una bambina. Niente è ancora dato per certo, ma non sarebbe assolutamente qualcosa di improbabile e, se così fosse, presto potremmo averne la certezza. Barbara D’Urso presto nonna? Tutto quello che sappiamo Inarrestabile e sempre al lavoro, Barbara D’Urso è pronta per intraprendere un nuovo percorso in televisione, questa volta in prima serata con il programma La Pupa e il Secchione Show, che andrà in onda a partire dal prossimo 15 marzo. A distogliere per un po’ l’attenzione dai suoi ... Leggi su dilei (Di martedì 15 febbraio 2022) Una professionista sempre con un progetto in vista, ma questa volta sembrerebbe che per laci sia una novità ancora più bella del lavoro: stando ad alcune indiscrezioni arrivate da Dagospia, la regina del pomeriggio su Canale 5 potrebbe diventare presto nonna di una bambina. Niente è ancora dato per certo, ma non sarebbe assolutamente qualcosa di improbabile e, se così fosse, presto potremmo averne la certezza.presto nonna? Tutto quello che sappiamo Inarrestabile e sempre al lavoro,è pronta per intraprendere un nuovo percorso in televisione, questa volta in prima serata con il programma La Pupa e il Secchione Show, che andrà in onda a partire dal prossimo 15 marzo. A distogliere per un po’ l’attenzione dai suoi ...

carmelitadurso : Capitolo II ?????????? "Madreh… Che paura, sembrate Barbara d'Urso… Che orrore!!" ???????? #lapupaeilsecchioneshow… - MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d'Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - QuiMediaset_it : Barbara d'Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1. @carmelitadurso…

