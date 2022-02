**Balneari: verso stop a proroga da 2023, investimenti e misure contro caro-ombrelloni** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - stop al regime di proroga, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso. Dal 1 gennaio 2024 le concessioni balneari saranno messe a gara. Prevedendo investimenti per migliorare la qualità dei servizi -la condizione sine qua non per ottenere la concessione- e interventi ad hoc contro il 'caro-ombrelloni', con prezzi più equi. Questa la linea che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dei ministri atteso nel pomeriggio e non ancora convocato. La norma dovrebbe prevedere anche misure 'paracadute' per i proprietari di piccoli lidi balneari e per chi ha mutui da sostenere per investimenti fatti di recente. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) -al regime di, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso. Dal 1 gennaio 2024 le concessioni balneari saranno messe a gara. Prevedendoper migliorare la qualità dei servizi -la condizione sine qua non per ottenere la concessione- e interventi ad hocil '-ombrelloni', con prezzi più equi. Questa la linea che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dei ministri atteso nel pomeriggio e non ancora convocato. La norma dovrebbe prevedere anche'paracadute' per i proprietari di piccoli lidi balneari e per chi ha mutui da sostenere perfatti di recente.

Advertising

TV7Benevento : **Balneari: verso stop a proroga da 2023, investimenti e misure contro caro-ombrelloni** - - Giampiero_DGD : Grazie a @StefanoFassina per aver portato la giusta attenzione verso la questione degli stabilimenti balneari. Non… - infoitinterno : Governo: sprint Draghi su concessioni, oggi in Cdm nodo balneari. Verso bollette venerdì - Iacopo51084654 : @LaPrimaManina Per le concessioni balneari sarebbe anche l'ora di smettere di scrivere 'come vuole la comunità euro… - fasbej : ?? Oggi il Consiglio dei Ministri affronta il futuro delle spiagge italiane ???? Si va verso assegnazioni con bando d… -

Ultime Notizie dalla rete : **Balneari verso Concessioni balneari, presto la riforma: aiuti alle piccole imprese Mario Draghi accelera sulle riforme delle concessioni balneari. Secondo fonti di governo, infatti, il provvedimenti arriverà già poggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Si va verso una soluzione ...

Guerra (Assoraro): Sulle spiagge e le concessioni balneari ... non ha solo l'obbiettivo di semplificare l'accessibilità alle concessioni balneari (per le quali ...dei servizi e che raramente portano gli imprenditori italiani (se non pochi grandi gruppi) verso l'...

**Balneari: verso stop a proroga da 2023, investimenti e misure contro caro-ombrelloni** Il Tempo Balneari, via alla riforma Il governo accelera sul dossier delle concessioni balneari, anche perché"Bruxelles ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia: il rischio è una sanzione salatissima. Il ...

Balneari, oggi alla Camera la mozione di Fratelli d'Italia contro le gare (Mondo Balneare) Ne parlano anche altre testate «La direttiva Bolkestein ha dato un forte impulso verso una revisione della normativa sulle concessioni balneari. Il legislatore è intervenuto più volte ...

Mario Draghi accelera sulle riforme delle concessioni. Secondo fonti di governo, infatti, il provvedimenti arriverà già poggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Si vauna soluzione ...... non ha solo l'obbiettivo di semplificare l'accessibilità alle concessioni(per le quali ...dei servizi e che raramente portano gli imprenditori italiani (se non pochi grandi gruppi)l'...Il governo accelera sul dossier delle concessioni balneari, anche perché"Bruxelles ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia: il rischio è una sanzione salatissima. Il ...(Mondo Balneare) Ne parlano anche altre testate «La direttiva Bolkestein ha dato un forte impulso verso una revisione della normativa sulle concessioni balneari. Il legislatore è intervenuto più volte ...