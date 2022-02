**Balneari: bozza prevede indennizzo per chi lascia nido, paga neo concessionario** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - La bozza dell'emendamento sulle concessioni balneari sul tavolo del Consiglio dei ministri prevede la "definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Ladell'emendamento sulle concessioni balneari sul tavolo del Consiglio dei ministrila "definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico".

