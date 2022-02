Balneari | bozza | norma ' scudo' per aziende familiari con concessione unica fonte reddito**

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Per le concessioni balneari, che verranno messe a gara dal 1 gennaio 2024, sarà necessario tener conto "della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato laquale prevalentedi reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altrao di altre di attività d'impresa o di tipo professionale". E' quanto si legge nellaall'esame del Cdm.

Advertising

lifestyleblogit : Concessioni balneari, bozza emendamento: valide fino a 31 dicembre 2023 - - zazoomblog : Balneari: bozza garantire varchi liberi per accesso spiaggia o sanzioni - #Balneari: #bozza #garantire #varchi - telodogratis : Concessioni balneari, bozza emendamento: valide fino a 31 dicembre 2023 - italiaserait : Concessioni balneari, bozza emendamento: valide fino a 31 dicembre 2023 - TV7Benevento : **Balneari: bozza, garantire varchi liberi per accesso spiaggia o sanzioni** - -

Ultime Notizie dalla rete : **Balneari bozza

La Sicilia

Lo prevede ladell'emendamento al disegno di legge per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali - che riguardano anche i- sul tavolo del Cdm appena cominciato a ...CONCESSIONIOGGI IN CDM/: proroga al 2023, nuovi bandi e gare dal 2024 L'ordine seguito dovrebbe essere il seguente: Eutanasia, Cannabis, Legge Severino, Separazione carriere tra ...E’ quanto prevede la bozza della proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime all’esame del Consiglio dei ministri.Secondo quanto filtrato al momento dalla bozza della riforma, le concessioni balneari non saranno “eterne” e la proroga rimarrà solo fino al 2023: spiega l’ANSA, si seguirà l’iter decreto dalla ...