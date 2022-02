Balneari | bozza | favorire piccole imprese | salvaguardare occupazione**

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "In sede di affidamento della concessione" bisognerà tenere conto "della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale". Andranno inoltre definiti "dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine dila massima partecipazione delle micro". E' quanto prevede ladell'emendamento sulle concessioni balneari all'esame del Cdm. Nei decreti legislativi che il governo dovrà adottare nei sei mesi successivi all'adozione della norma bisognerà introdurre la "previsione di clausole sociali volte a promuovere ...

Lo prevede ladell'emendamento al disegno di legge per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali - che riguardano anche i- sul tavolo del Cdm appena cominciato a ...CONCESSIONIOGGI IN CDM/: proroga al 2023, nuovi bandi e gare dal 2024 L'ordine seguito dovrebbe essere il seguente: Eutanasia, Cannabis, Legge Severino, Separazione carriere tra ...E’ quanto prevede la bozza della proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime all’esame del Consiglio dei ministri.Secondo quanto filtrato al momento dalla bozza della riforma, le concessioni balneari non saranno “eterne” e la proroga rimarrà solo fino al 2023: spiega l’ANSA, si seguirà l’iter decreto dalla ...