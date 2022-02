Avanti su nuove rateizzazioni e codici identificativi del credito d’imposta (Di martedì 15 febbraio 2022) “Il core business della Manovra 2022 è sicuramente l’avvio di una riforma profonda del sistema fiscale attraverso un processo che mira alla riduzione complessiva del carico fiscale a partire dalla revisione degli scaglioni Irpef e dall’abolizione dell’Irap”. Queste le parole di Laura Castelli, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel corso del webinar “Legge di Bilancio 2022” organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli in collaborazione con gli Ordini di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Nola, Siracusa, Udine, Vallo della Lucania e con l’Unione nazionale giovani Commercialisti ed Esperti contabili. “Un percorso che, oserei dire, è oramai irreversibile e deve poggiare su una sempre maggiore digitalizzazione dei processi. E’ necessario un cambio di passo culturale – ha aggiunto l’esponente pentastellato – perché ogni volta che il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 15 febbraio 2022) “Il core business della Manovra 2022 è sicuramente l’avvio di una riforma profonda del sistema fiscale attraverso un processo che mira alla riduzione complessiva del carico fiscale a partire dalla revisione degli scaglioni Irpef e dall’abolizione dell’Irap”. Queste le parole di Laura Castelli, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel corso del webinar “Legge di Bilancio 2022” organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli in collaborazione con gli Ordini di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Nola, Siracusa, Udine, Vallo della Lucania e con l’Unione nazionale giovani Commercialisti ed Esperti contabili. “Un percorso che, oserei dire, è oramai irreversibile e deve poggiare su una sempre maggiore digitalizzazione dei processi. E’ necessario un cambio di passo culturale – ha aggiunto l’esponente pentastellato – perché ogni volta che il ...

Advertising

JessVIPgf : No, lei resta. Devono portare avanti tutto. Dolor rendeva Jess troppo vittima della situazione, lui gioca x cambiar… - iISud24 : Fisco, Castelli (Mef): «Avanti su nuove rateizzazioni e codici identificativi del credito d’imposta» #14febbraio… - giornalemolise : Concorsi, la Regione va avanti: a scadenza 63 nuove assunzioni - - DANY77710263 : @BaccalaroSimone @GabrieleMastan1 @Maurizio101112 @Pep61976291 Caro Baccalaro, la scienza è una disciplina in conti… - time_vision : industria 5.0: nuove regole per le imprese. Entra sempre più nel dettaglio la programmazione che l'Europa sta porta… -