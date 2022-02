Autovelox: sanzioni sono nulle se l’apparecchio non è ben visibile, sentenza della Cassazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Importante sentenza della Suprema Corte che ribadisce le modalità con le quali debbono essere utilizzati gli Autovelox L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 15 febbraio 2022) ImportanteSuprema Corte che ribadisce le modalità con le quali debbono essere utilizzati gliL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Michertolame : @PHidden Aggiungo inoltre che in teoria le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del CdS dovrebbero finanz… - Comune_Cagliari : #Autovelox a #Cagliari #PoliziaLocale: rilevamento della velocità in città nel mese di febbraio 2022. Luoghi e orar… -