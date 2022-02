Auriemma | “Fabian Ruiz ultima stagione al Napoli | decisione presa”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ultime notizie sul calciomercato del, conche è uno dei calciatori più seguiti dagli altri club. Il centrocampista spagnolo ha un contratto che scade nel 2023 e se ilnon vuole perderlo a parametro zero deve prolungare il contratto, ma il rinnovo diè bloccato. Intanto lo spagnolo sarà ancora protagonista di Barcellona-in Europa League. Proprio il Barça è una delle squadre che segue, molto sensibile alla chiamata delle big europee. CessioneAnche Raffaeleparla di, richiamando un pezzo del Corriere dello Sport, in cui si parla del rinnovo dello spagnolo. Secondo ...

Advertising

ParliamoDiNews : `Fabian Ruiz sarà venduto a fine stagione`, il retroscena di Auriemma: la decisione del Napoli #fabian #ruiz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma su Fabian: 'Calciatore e club sono d'accordo, sarà venduto a fine stagione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma su Fabian: 'Calciatore e club sono d'accordo, sarà venduto a fine stagione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Auriemma su Fabian: 'Calciatore e club sono d'accordo, sarà venduto a fine stagione' - apetrazzuolo : MERCATO - Auriemma su Fabian: 'Calciatore e club sono d'accordo, sarà venduto a fine stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Fabian

AreaNapoli.it

AccordoNapoli per la cessione Raffaeleha scritto su Twitter: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Il giornalista di Tuttosport Raffaelecommenta Napoli - Inter 1 - 1 su Twitter: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul ... Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui;Ruiz (...Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un tweet sul proprio account ufficiale a proposito del futuro del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, il contratto del calciatore è in scadenza: ...Fabian Ruiz non ha ancora rinnovato e potrebbe paritre a fine stagione. Il giornalista Raffaele Auriemma scrive sui suoi canali social Fabian Ruiz non ha ancora rinnovato e potrebbe partire a fine ...