ATP Delray Beach 2022 | Andreas Seppi sconfigge il tedesco Gojowczyk e vola al secondo turno

(Di martedì 15 febbraio 2022) Esordio vincente pernell’ATP 250 di. L’azzurro (n.123 ATP) supera ilPeter(n.96 al mondo) per 7-5 6-4 e accede agli ottavi di finale. Affronterà il vincente del match tra l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.94 nel ranking) e lo statunitense Sebastian Korda (n. 43 ATP). L’inizio di partita è davvero equilibrato. Dopo i primi due game di studio, comincia una serie di break e controbreak che porta il punteggio sul 3-3.ha due palle del 4-3, ma le spreca entrambe. Il break dell’azzurro è però solo rimandato, poiché poi arriva nel nono game. Potrebbe essere il gioco che decide il set, ma il numero 96 al mondo reagisce subito e agguanta il 5-5. Sembra dunque tutto apparecchiato per il tie-break, e invece ecco la svolta: ...

Il tabellone del torneo di Delray Beach 2022. Cameron Norrie guida il seeding, c'è un solo azzurro già al main draw e si tratta di Andreas Seppi, che dopo aver giocato a Dallas resta sul territorio statunitense per ...