Atalanta | vietati superalcolici per l'arrivo dell'Olympiacos | 'Tifosi dediti all'alcol'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta vietati

Calciomercato.com

Commenta per primo Prime misure restrittive per gli 813 tifosi dell'Olympiacos attesi tra domani sera e giovedì mattina a Bergamo in occasione della gara d'andata dei play off di Europa League, in ...E' stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sonogli eventi, le feste e i concerti, ... Read More Sport Serie A:- Inter 0 - 0, derby nerazzurro a reti bianche 16 Gennaio 2022 ...Vietato vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e bevande in contenitori di vetro e in lattine. Sono previste sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza da 50 a 500 euro.Dalle 21 di mercoledì 16 febbraio alle 6 di venerdì 18 febbraio il Comune ha emanato un’ordinanza per vietare la vendita, asporto e la somministrazione di bevande alcoliche sopra i 5 gradi nella zona ...