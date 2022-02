Atalanta-Olympiakos, stop alla vendita di alcolici dalle 15 di giovedì (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo. Divieto di vendita di alcolici dalle ore 15 di giovedì. Al via le restrizioni in vista della partita di Europa League che vedrà impegnata, nella serata del 17 febbraio, l’Atalanta contro l’Olympiakos. L’ordinanza emanata dal Comune di Bergamo, firmata dal sindaco Giorgio Gori, su spinta della “dedizione all’alcol dei supporter della squadra ospite”, specifica che “bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine. E’ consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo. Divieto didiore 15 di. Al via le restrizioni in vista della partita di Europa League che vedrà impegnata, nella serata del 17 febbraio, l’contro l’. L’ordinanza emanata dal Comune di Bergamo, firmata dal sindaco Giorgio Gori, su spinta della “dedizione all’alcol dei supporter della squadra ospite”, specifica che “bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e laper asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine. E’ consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti ...

Advertising

infobetting : Atalanta-Olympiakos (playoff Europa League, 17 febbraio ore 21:00): formazioni, - Dylan_Dog_23 : @BELLIDEROMA Perché all'Atalanta non sono considerate le gare di Europa League contro l'Olympiakos? - LaTVdiPistocchi : @Boboj29 @Atalanta_BC scomparsa dalle prime pagine… Come ha già scritto qualcuno, un favola senza lieto fine. Ed ora forza Olympiakos. - MichSal1908 : @m_ostrowskii Inter - Liverpool 2 Juve - Villareal 2 Napoli- Barcelona 2 Lazio - Porto 2 Atalanta - Olympiakos 1 - ilpodsport : #Calcio Atalanta, Zapata out anche contro l'Olympiakos #ilpodsport -