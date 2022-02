Assistenti lingua italiana estero: proroga domande al 1° marzo (Di martedì 15 febbraio 2022) Il termine per la presentazione delle domande on-line di partecipazione alla selezione per gli Assistenti di lingua italiana all'estero è stato prorogato al 1 marzo 2022. L'avviso è finalizzato alla selezione dei candidati che, per un intero anno scolastico, avranno l’opportunità di affiancare i docenti di lingua italiana in istituti scolastici europei allo scopo di contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiane L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Il termine per la presentazione delleon-line di partecipazione alla selezione per glidiall'è statoto al 12022. L'avviso è finalizzato alla selezione dei candidati che, per un intero anno scolastico, avranno l’opportunità di affiancare i docenti diin istituti scolastici europei allo scopo di contribuire alla promozione e alla conoscenza dellae della cultura italiane L'articolo .

