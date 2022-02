Assicurazione professionale medici: cosa stabilisce la normativa (Di martedì 15 febbraio 2022) La responsabilità civile di alcune categorie professionali a stretto contatto con l’utenza è, spesso, oggetto di numerose discussioni e giudizi che coinvolgono privati e professionisti. Per tale ragione, nel 2011, è stato introdotto il decreto legislativo Gelli che stabilisce la necessità per alcune categorie di lavoro, come quella dei medici, il cui ruolo è molto delicato, di stipulare un’Assicurazione per lo svolgimento della libera professione. Il motivo di tale scelta, ovvero di un’Assicurazione professionale medici, è semplice: tutelare la vita lavorativa sanitaria e ogni tipologia di eventuale responsabilità civile del medico. Il ddl Gelli rappresenta, quindi, uno strumento per la risoluzione delle questioni che interessino la responsabilità medica nei confronti di terze parti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) La responsabilità civile di alcune categorie professionali a stretto contatto con l’utenza è, spesso, oggetto di numerose discussioni e giudizi che coinvolgono privati e professionisti. Per tale ragione, nel 2011, è stato introdotto il decreto legislativo Gelli chela necessità per alcune categorie di lavoro, come quella dei, il cui ruolo è molto delicato, di stipulare un’per lo svolgimento della libera professione. Il motivo di tale scelta, ovvero di un’, è semplice: tutelare la vita lavorativa sanitaria e ogni tipologia di eventuale responsabilità civile del medico. Il ddl Gelli rappresenta, quindi, uno strumento per la risoluzione delle questioni che interessino la responsabilità medica nei confronti di terze parti ...

