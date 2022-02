Ascolti tv 14 febbraio 2022 analisi | Gioè cala ma vince | Signorini non demorde Brignano batte di poco Iacona | che stacca Porro e Giacobbo

(Di martedì 15 febbraio 2022)al top: I Soliti Ignoti 5,361 milioni e 21,6%. Tg1 a 5,339 milioni e 23,5%. L’Eredità 5,044 milioni e 25,12%. E’ più curata della prima stagione, su Rai1, la storia di Palomar con Claudioprotagonista, ma fa meno. Ieri – lunedì 14– la seconda puntata (delle tre previste) della produzione Màkari si è confrontata con un nuovo appuntamento con il Gf Vip, dove Alfonsoha puntato sul rientro da ospite di Alex nella casa, mentre è stato eliminato Gianluca e ora sono al televoto per un posto in finale Lulù, Katia e Soleil. Le altre opzioni? Lo speciale San Valentino di Un’ora sola vi vorrei su Rai2, Freedom su Italia1, mentre su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica e su La7 è tornata la serie cult Sherlock. Su Rai3 si è schierato Riccardo ...

Advertising

Affaritaliani : Ascolti TV ieri sera 14 febbraio 2022: Presadiretta batte Quarta Repubblica - zazoomblog : Ascolti TV 14 febbraio bene Soliti Ignoti ma Amadeus non gioisce con Emanuela Aureli - #Ascolti #febbraio #Soliti… - infoitcultura : Ascolti tv ieri lunedì 14 febbraio 2022: share di Makari, Grande fratello vip-Dati Auditel - infoitcultura : Ascolti tv ieri 14 febbraio, Màkari cala e GF Vip avanza: tutti i dati - infoitcultura : Ascolti tv lunedì 14 febbraio 2022: Màkari, GF Vip 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

ORE 11.04 - "Abbiamo una regola: non credere a quello che, credi a quello che vedi". Così ... ORE 10.30 - ''Il 152022 entrerà nella storia come il giorno in cui la propaganda di guerra ......di chi fugge e di chi resta' della misteriosa Elena Ferrante ) sta ottenendo grandissimi...negli episodi 5 e 6 Gli episodi 5 e 6 andranno in onda nella prima serata di domenica 20su ...Ascolti tv del 13 febbraio 2022 Su Canale 5 Cado Dalle Nubi ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.515.000 spettatori pari all'11.1% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 974.000 spettatori con il ...“Sanremo, il Festival dei record grazie al digitale” è invece la didascalia che accompagna il post pubblicato dalla FIMI su Instagram l’11 febbraio scorso. 28.1 milioni gli ascolti streaming dei brani ...