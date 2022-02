Arriva da Intel un acceleratore per blockchain, i risultati? Saranno 1.000 volte superiori ad una GPU (Di martedì 15 febbraio 2022) Intel ha prodotto un booster incredibile per quanto riguarda il mining delle criptovalute, e dato che crediamo possa essere un vero e proprio prodotto incredibile, scoprire in che maniera siano riusciti a realizzarlo potrebbe aiutarci più di quanto crediamo. Nuovo chip che presto vedrà la luce sul mercato della tecnologia – Computermagazine.itL’interesse di Intel nei confronti del mondo della blockchain è iniziato esattamente a gennaio, mese in cui sono stati scoperti sia l’ASIC Bonanza Mine che l’accordo con la startup del settore criptomining chiamata GRIID. Fino a quel momento, continuando, non avevamo avuto nessuna informazione, ma ora sembra che ce ne siano a valanghe. Non a caso Raja Koduri, il General Manager dell’Accelerated Computing Systems and Graphics Group, ha pubblicato un post dove ha confermato che la ... Leggi su computermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)ha prodotto un booster incredibile per quanto riguarda il mining delle criptovalute, e dato che crediamo possa essere un vero e proprio prodotto incredibile, scoprire in che maniera siano riusciti a realizzarlo potrebbe aiutarci più di quanto crediamo. Nuovo chip che presto vedrà la luce sul mercato della tecnologia – Computermagazine.itL’interesse dinei confronti del mondo dellaè iniziato esattamente a gennaio, mese in cui sono stati scoperti sia l’ASIC Bonanza Mine che l’accordo con la startup del settore criptomining chiamata GRIID. Fino a quel momento, continuando, non avevamo avuto nessuna informazione, ma ora sembra che ce ne siano a valanghe. Non a caso Raja Koduri, il General Manager dell’Accelerated Computing Systems and Graphics Group, ha pubblicato un post dove ha confermato che la ...

