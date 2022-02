Antonella Clerici sbotta in diretta contro la troppa pubblicità durante E’ sempre mezzogiorno (Di martedì 15 febbraio 2022) Gionata iniziata non bene per Antonella Clerici a causa della neve che ha trovato per strada mentre arrivava a Milano per la diretta di E’ sempre mezzogiorno e proseguita con qualche piccola polemica che il pubblico di Rai 1 non ha potuto fare a meno di notare. La conduttrice è nota anche per questo motivo: non si tiene un cecio in bocca ed è chiaro che dice sempre quello che pensa, anche quando le sue affermazioni possono sembrare inopportune. Oggi la Clerici si è lamentata in diretta per le tante pubblicità che affollano il suo programma. Una notevole differenza con altre colleghe ( pensiamo a Barbara d’Urso) che sono sempre felicissime dei tanti blocchi pubblicitari, sinonimo per qualcuno, di buoni ascolti. Per la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) Gionata iniziata non bene pera causa della neve che ha trovato per strada mentre arrivava a Milano per ladi E’e proseguita con qualche piccola polemica che il pubblico di Rai 1 non ha potuto fare a meno di notare. La conduttrice è nota anche per questo motivo: non si tiene un cecio in bocca ed è chiaro che dicequello che pensa, anche quando le sue affermazioni possono sembrare inopportune. Oggi lasi è lamentata inper le tanteche affollano il suo programma. Una notevole differenza con altre colleghe ( pensiamo a Barbara d’Urso) che sonofelicissime dei tanti blocchi pubblicitari, sinonimo per qualcuno, di buoni ascolti. Per la ...

