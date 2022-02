Antonella Clerici sbotta a È sempre mezzogiorno: “troppa pubblicità” (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante È sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha avuto qualcosa da ridire: secondo la conduttrice la sua trasmissione rischia di diventare un contenitore pubblicitario. troppa pubblicità e Antonella Clerici si arrabbia a È sempre mezzogiorno: la conduttrice del programma di Rai1, che ha un rapporto molto schietto con il suo pubblico, dopo l'ennesimo break pubblicitario si è lamentata per le numerose interruzioni. Antonella Clerici è uno dei volti televisivi più amati dal pubblico, la conduttrice dal 28 settembre 2020 è al timone di 'È sempre mezzogiorno', dove dal lunedì al venerdì gli ospiti e il cast in studio cucinano alcune ricette tipiche delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante Èha avuto qualcosa da ridire: secondo la conduttrice la sua trasmissione rischia di diventare un contenitore pubblicitario.si arrabbia a È: la conduttrice del programma di Rai1, che ha un rapporto molto schietto con il suo pubblico, dopo l'ennesimo break pubblicitario si è lamentata per le numerose interruzioni.è uno dei volti televisivi più amati dal pubblico, la conduttrice dal 28 settembre 2020 è al timone di 'È', dove dal lunedì al venerdì gli ospiti e il cast in studio cucinano alcune ricette tipiche delle ...

