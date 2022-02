Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022: Liam tradisce Hope, le conseguenze (Di martedì 15 febbraio 2022) Le Anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 25 febbraio 2022 ci svelano che le conseguenze del tradimento di Liam continuano a farsi sentire. Il ragazzo infatti, dopo aver tradito Hope con Steffy, appare inquieto. Vediamo insieme cosa accade in the Bold and the Beautiful. Beautiful, Anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022 Hope, ignara di quanto accaduto tra Liam e Steffy, invita il ragazzo a stare da lei. Lui però è titubante, a causa di quella notte trascorsa con Steffy quando pensava che Hope l’avesse tradito con Thomas. Quanto accaduto tra lo Spencer e Steffy sembra invece non ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 15 febbraio 2022) Leitaliane didal 19 al 25ci svelano che ledel tradimento dicontinuano a farsi sentire. Il ragazzo infatti, dopo aver traditocon Steffy, appare inquieto. Vediamo insieme cosa accade in the Bold and thedal 19 al 25, ignara di quanto accaduto trae Steffy, invita il ragazzo a stare da lei. Lui però è titubante, a causa di quella notte trascorsa con Steffy quando pensava chel’avesse tradito con Thomas. Quanto accaduto tra lo Spencer e Steffy sembra invece non ...

Advertising

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: il manichino Hope torna alla Forrester, ora che succede? | Puntate italiane - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: Paris gelosa della sorella Zoe - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 febbraio 2022 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni puntate in onda dal 14 al 19 febbraio 2022 su Canale 5 -