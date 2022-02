Annika su Giallo | dopo Shetland arriva un nuovo crime scozzese | promo | trama e programmazione

(Di martedì 15 febbraio 2022)su, unpoliziesco ambientato in Scozia:, le indagini si spostano nella fredda Glasgow con una detective donna come protagonista. Basato sul dramma della BBC Radio 4Stranded e prodotto da Black Camel Pictures per Alibi e All3Media, la storia principale segue quella di un’ispettrice investigativa della poliziadi origini norvegesi, recentemente trasferita alla Glasgow Marine Homicide Unit insieme a sua figlia. I rapporti tra le due sono molto tesi, e nel corso degli episodi vengono esplorati a fondo. La particolarità della serie sta nella rottura della quarta parete: spesso il personaggio disi rivolge alla telecamera e dialoga con il pubblico, ...

