Anna Valle e il successo di “Lea – Un nuovo giorno”: oggi in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì scorso la prima delle quattro puntate di “Lea – Un nuovo giorno” su Rai Uno ha ottenuto un ottimo riscontro Auditel con 4.932.000 spettatori con il 22.4% di share. La protagonista Anna Valle sarà ospite del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, il 15 febbraio dalle ore 15:30 in streaming su Facebook e YouTube FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano. Protagonista di “Lea – Un nuovo giorno”, la serie tv coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy su Rai Uno ogni martedì in prima serata, è Lea (Anna Valle), un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha attraversato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì scorso la prima delle quattro puntate di “Lea – Un” su Rai Uno ha ottenuto un ottimo riscontro Auditel con 4.932.000 spettatori con il 22.4% di share. La protagonistasarà ospite del talk Programma, condotto da, il 15 febbraio dalle ore 15:30 in streaming su Facebook e YouTube FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano. Protagonista di “Lea – Un”, la serie tv coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy su Rai Uno ogni martedì in prima serata, è Lea (), un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Ha attraversato ...

Advertising

Italia_Notizie : Anna Valle e il successo di “Lea – Un nuovo giorno”: oggi in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti - FQMagazineit : Anna Valle e il successo di “Lea – Un nuovo giorno”: oggi in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti - angiii07_ : “vai via sei brutta” MA COME SI FA A DIRE AD ANNA VALLE “SEI BRUTTA” #LeaUnnuovogiorno - VAIstradeanas : 21:30 #SS117bis Traffico da Enna - SS192 Della Valle Del Dittaino a S. Anna Q. - SS561 Pergusina.Velocità:9Km/h - VAIstradeanas : 19:01 #SS117bis Traffico da S. Anna Q. - SS561 Pergusina a Enna - SS192 Della Valle Del Dittaino.Velocità:13Km/h -