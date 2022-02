Anna Caterina Masotti | una storia di moda di famiglia | una storia dell’eccellenza italiana nel mondo

Leggi su velvetmag

(Di martedì 15 febbraio 2022) Uno splendido passaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie vede la protagonista rimproverata per non avere il corsetto e le calze e lei ribatte in sostanza di voler decidere da sola cosa è appropriato, a costo di “indossare un merluzzo!“. Cosa vuol dire per laproporre alle donne quegli indumenti capaci di esaltarne femminilità e bellezza?Mirco Giovannini oggi porta la sua immancabile giacca in doppio petto ad incontrare l’erede di uno dei machi di intimoe non solo più noti delladel costume italiano:. L’Intervista in doppio petto di Mirco Giovannini adCosa si prova ad essere: ...