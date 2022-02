Anguissa al posto di Lobotka al Camp Nou. In Spagna lo apprezzavano per le sue doti tecniche (Di martedì 15 febbraio 2022) L’infortunio di Lobotka lo mette quasi certamente fuori uso per Barcellona-Napoli. Per Spalletti non è una bella notizia: lo slovacco, titolare inamovibile per tutto il periodo d’assenza di Anguissa, aveva preso nelle ultime settimane le redini del centroCampo del Napoli. Un successo di Campo e di critica. Coi blaugrana verrà dunque il momento del ritorno da titolare del camerunense, finalmente abile e arruolabile dopo la Coppa d’Africa. La Gazzetta dello Sport dedica alcune righe all’esperienza spagnola di Frank, che ha lasciato un buon ricordo al Villarreal. Con gli amarillos ha giocato la stagione 2019-2020. Era di proprietà del Fulham che però retrocesse in Championship. Si trasferì in prestito. È in Spagna che probabilmente è venuta fuori la vera natura di Anguissa: un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) L’infortunio dilo mette quasi certamente fuori uso per Barcellona-Napoli. Per Spalletti non è una bella notizia: lo slovacco, titolare inamovibile per tutto il periodo d’assenza di, aveva preso nelle ultime settimane le redini del centroo del Napoli. Un successo dio e di critica. Coi blaugrana verrà dunque il momento del ritorno da titolare del camerunense, finalmente abile e arruolabile dopo la Coppa d’Africa. La Gazzetta dello Sport dedica alcune righe all’esperienza spagnola di Frank, che ha lasciato un buon ricordo al Villarreal. Con gli amarillos ha giocato la stagione 2019-2020. Era di proprietà del Fulham che però retrocesse in Championship. Si trasferì in prestito. È inche probabilmente è venuta fuori la vera natura di: un ...

