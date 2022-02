Angela Artosin ha il cancro | lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne | “La vita mi sta massacrando”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’è pace per, exdi, che in passato aveva sconvolto i suoi fan rivelando loro di avere il. Proprio in queste ore la donna è infatti tornata sui social per spiegare loro che la malattia è tornata e questa volta sembra essere più aggressiva., il difficilesui social riguardo la sua malattia L’exdiin queste ore è tornata a rivolgersi ai fan per dare loro una terribile notizia che riguarda le sue condizioni di salute.ha infatti rivelato, tramite le proprie storie su Instagram, di avere di nuovo il-un carcinoma- ...

Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore si è lasciata andare ad un duro sfogo sui suoi social. Angela Artosin: "Il carcinoma è tornato"/ L'ex Uomini e Donne: "Sto lottando" Uomini e Donne, trono classico: brutte notizie per Matteo Ranieri Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne ... Angela Artosin La donna dopo "Uomini e Donne" ha lasciato il mondo della tv ed è effettivamente scomparsa dalle scene. In molti si sono domandati a cosa si dedicasse e perché abbia scelto di non ...