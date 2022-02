Andrea Delogu più “Tonica” che mai su Instagram | ecco dove la vedremo stasera

(Di martedì 15 febbraio 2022) Una prima e seconda serata di Rai Due ricca di novità e davvero imperdibile. Alle 23:45, infatti, dopo ‘tutto è possibile’, arrivato alla settimana stagione, Stefano De Martino darà la linea adper la prima puntata in assoluto di ‘, il lato D della musica‘, l’inedito programma musicale targato Rai. Ad annunciarlo sui social la stessasucon uno slideshow sul dietro le quinte del programma: “Questa sera alle 23 e 45 su Rai2 parte #il lato D della musica. È la prima, vedrete difetti e sporcature ma voi concentratevi sulle cose fighe come ad esempio gli ospiti: @therealgue , @gaiaofficial , @romanomatteo , @stefanodemartino @carlottavagnoli e un assistente di studio come ...

repubblica : Andrea Delogu: 'L'amore mi annoia, preferisco l'horror. E ora conduco da sola' - terry_mian : RT @InkSonoro: Gaia, Guè, Matteo Romano e Angelina Mango saranno gli ospiti musicali del nuovo salotto di Andrea Delogu ?? Tonica è il suo n… - CIAfra73 : Da stasera, in seconda serata su #Rai2, in onda #Tonica con Andrea Delogu - Newsic1 : 'Tonica' - ANDREA DELOGU e il lato D della musica su Rai2. Questa sera: GUE, GAIA e MATTEO ROMANO… - zazoomblog : Tonica le anticipazioni del nuovo programma di Andrea Delogu - #Tonica #anticipazioni #nuovo -

Secondo il palinsesto già pubblicato, andrà in onda con 'Tonica - il lato D della musica' nella seconda serata di Rai 2. Buddybank, la banca solo per smartphone di UniCredit, è main sponsor di Tonica, il lato D della musica, il late show musicale, condotto da Andrea Delogu, in seconda serata, in onda dal 15 febbraio su Rai Due.