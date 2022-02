Anci e Avis alleate per promuovere la cultura della donazione del sangue (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – promuovere e sviluppare iniziative condivise per accrescere la cultura del volontariato e, più in concreto, della donazione del sangue e dei suoi componenti come atto di partecipazione alla vita sociale. Sono alcuni degli obiettivi per i quali Avis Nazionale e Anci (l’Associazione nazionale comuni italiani) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che avrà una durata triennale.Nello specifico Avis ed Anci si impegnano da un lato ad intraprendere azioni di informazione che coinvolgano la popolazione, per la diffusione della cultura della salute e della solidarietà attraverso la donazione di sangue e di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –e sviluppare iniziative condivise per accrescere ladel volontariato e, più in concreto,dele dei suoi componenti come atto di partecipazione alla vita sociale. Sono alcuni degli obiettivi per i qualiNazionale e(l’Associazione nazionale comuni italiani) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che avrà una durata triennale.Nello specificoedsi impegnano da un lato ad intraprendere azioni di informazione che coinvolgano la popolazione, per la diffusionesalute esolidarietà attraverso ladie di ...

