Anche in Italia le aziende sono state allertate sul rischio cybersicurezza, visti i venti di guerra in Ucraina (Di martedì 15 febbraio 2022) Arriva Anche in Italia un avviso che, in altri Paesi del mondo, era già stato diramato, non senza preoccupazioni e non senza un alto livello di allerta. L’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, diretta da Roberto Baldoni, ha evidenziato la possibilità che le aziende Italiane, sia quelle strategiche per l’economia, sia tutte le altre, possano essere vittime di attacchi hacker, visti i venti di guerra che spirano al confine nord dell’Ucraina. Già in Gran Bretagna la locale agenzia per la cybersicurezza aveva diramato un avviso simile, diversi giorni fa, in netto anticipo sulla possibile escalation e all’indomani dell’attacco – di dichiarata matrice nazionalista filo-russa – che ha colpito diversi portali istituzionali ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivainun avviso che, in altri Paesi del mondo, era già stato diramato, non senza preoccupazioni e non senza un alto livello di allerta. L’Agenzia nazionale per la, diretta da Roberto Baldoni, ha evidenziato la possibilità che lene, sia quelle strategiche per l’economia, sia tutte le altre, possano essere vittime di attacchi hacker,diche spirano al confine nord dell’. Già in Gran Bretagna la locale agenzia per laaveva diramato un avviso simile, diversi giorni fa, in netto anticipo sulla possibile escalation e all’indomani dell’attacco – di dichiarata matrice nazionalista filo-russa – che ha colpito diversi portali istituzionali ...

Advertising

alexvespi : In Italia i modi e i toni della comunicazione intorno alla pandemia sono peggiorati. Ne avevo parlato in qualche oc… - lucianonobili : Il governo che @matteorenzi e @italiaviva SOLI CONTRO TUTTI - anche contro di te che ripetevi che la crisi era da i… - petergomezblog : Gas, il progetto del governo bocciato anche da Nomisma: “Con queste regole ci vorranno anni, se non decenni, a prod… - FuoriIncuboUe : @Capezzone @QRepubblica @strange_days_82 Caro Daniele, faro' anche schifo come dici tu, ma sono anni e anni, da qua… - Mauro5514 : RT @fattoquotidiano: Rieti, prove di asse Italia viva-centrodestra: i renziani sostengono il candidato sindaco di Fratelli d’Italia. “Via l… -