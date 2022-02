Ancelotti beffato da Mbappé | il PSG batte il Real Madrid in extremis

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti beffato

Calciomercatonews.com

Brasiliani stanchi ?non ha voluto rischiare Benzema, decisivo nelle tre vittorie sull'Athletic degli ultimi due mesi, e ha scelto Asensio come 'falso nueve' tra Rodrygo e Vinicius, ......e sul Napoli Napoli: firma con il Real Madrid Infatti, oltre al Real Madrid per chiudere il trasferimento di Demiral ci sono anche altri club. Sempre secondo la fonte turca, Carlo...Il destino ha poi offerto alla squadra di Ancelotti la possibilità di prendersi una rivincita nel 2007. Ad Atene i rossoneri non hanno fallito e hanno in parte vendicato la beffa di due anni prima. In ...Il terzino brasiliano sta vedendo sempre meno da vicino il campo, in quanto Mendy è diventato il titolare fisso per Ancelotti (e lo era anche con ... spagnolo potrebbe essere un profilo gradito. Beffa ...