Amrabat decisivo | la Fiorentina batte 1-2 lo Spezia allo scadere

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nell’ultimo turno della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 la Viola espugna l’Alberto Picchi di La. Vantaggio ospite con Piatek, poi Agudelo pareggia.nel finale di gara con un gol all8?. Lasi avvicina alla Roma, ora distante solo un punto. Si interrompe il periodo positivo dei liguri. Quali sono state le scelte dei tecnici? Thiago Motta sceglie il 4-2-3-1. Provedel tra i pali e linea difensiva formata da Amian, Erlic, Nikolaou e Reca. In mediana giocano Kiwior e Sala. Sulla trequarti giocano Gyasi, Maggiore e Verde, tutti a supporto di Manaj.Solito 4-3-3 per Italiano, che manda in porta Terracciano. Igor e Milenkovic a guidare la difesa, con Odriozola e Birgahi sulle corsie esterne., Castrovilli e Maleh partono titolari a centrocampo. Infine ...

... ma che ha rischiato di sfuggirle di mano per un errore di, molto bravo poi a riscattarsi segnando il golall'89'. La Fiorentina ha dominato la partita per 74', fino al momentaneo ...Italiano con il grande dubbio in attacco: Piatek è statoin Coppa Italia con una doppietta ... Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli,, Maleh; ...Sofyan Amrabat, autore del gol decisivo contro lo Spezia, si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il match: "Sono felice a metà. Mi dispiace per l'errore che poteva costare la partita ma sono felice ...È proprio Amrabat, autore dell’errore che poco prima aveva permesso a Agudelo di trovare l’1-1, a raccogliere palla al limite dell’area e a calciare verso il secondo palo. La squadra di Italiano vince ...