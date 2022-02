Amici 21, LDA: “essere il figlio di una persona famosa mi distrugge” (Video) (Di martedì 15 febbraio 2022) Ad Amici 21, LDA (Luca D'Alessio) ha avuto un crollo mentre parlava con Rudy Zerbi: il giovane cantante soffre all'idea che gli altri lo credano un raccomandato. LDA sta soffrendo la pressione di essere il figlio di un personaggio famoso: il giovane talento di Amici 21, terzogenito di Gigi D'Alessio, teme che tutti lo considerino un raccomandato. Luca D'Alessio, a dispetto delle sue insicurezze, è il cantante del programma di Maria De Filippi più ascoltato su Spotify Italia, anche se non ha ancora ottenuto la maglia per il serale. L'ingresso di LDA nella scuola di Amici 21 ha fatto storcere la bocca a molti spettatori, il ragazzo è stato visto come il raccomandato di turno, entrato nel programma solo perché figlio di Gigi D'Alesio. Luca, scontratosi varie … Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Ad21, LDA (Luca D'Alessio) ha avuto un crollo mentre parlava con Rudy Zerbi: il giovane cantante soffre all'idea che gli altri lo credano un raccomandato. LDA sta soffrendo la pressione diildi unggio famoso: il giovane talento di21, terzogenito di Gigi D'Alessio, teme che tutti lo considerino un raccomandato. Luca D'Alessio, a dispetto delle sue insicurezze, è il cantante del programma di Maria De Filippi più ascoltato su Spotify Italia, anche se non ha ancora ottenuto la maglia per il serale. L'ingresso di LDA nella scuola di21 ha fatto storcere la bocca a molti spettatori, il ragazzo è stato visto come il raccomandato di turno, entrato nel programma solo perchédi Gigi D'Alesio. Luca, scontratosi varie …

