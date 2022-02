Amici 21, Albe si lagna e Anna Pettinelli lo cicchetta: 'Vessicchio è il verbo' (Di martedì 15 febbraio 2022) Puntata agitata quella di Amici trasmessa su Canale 5 nel daytime di martedì 15 febbraio 2022. Albe è stato convocato da Anna Pettinelli, la quale lo ha voluto cicchettare in merito ad alcune sue lamentele. La professoressa, con le sue parole, ha cercato di motivare e spronare il ragazzo a darsi da fare e ad avere paura di perdere la maglia. Amici 2022, Albe critica la classifica Tutto è cominciato quando la Pettinelli ha mostrato ad Albe il video che lo vede al centro dell'attenzione. All'interno del filmato, il ragazzo si lamentava per la posizione ottenuta all'interno della classifica. Secondo Albe, Calma è andato fuori tempo mentre Luca si è dimenticato qualche parola del testo e per tale ragione non si è mostrato ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 15 febbraio 2022) Puntata agitata quella ditrasmessa su Canale 5 nel daytime di martedì 15 febbraio 2022.è stato convocato da, la quale lo ha volutore in merito ad alcune sue lamentele. La professoressa, con le sue parole, ha cercato di motivare e spronare il ragazzo a darsi da fare e ad avere paura di perdere la maglia.2022,critica la classifica Tutto è cominciato quando laha mostrato adil video che lo vede al centro dell'attenzione. All'interno del filmato, il ragazzo si lamentava per la posizione ottenuta all'interno della classifica. Secondo, Calma è andato fuori tempo mentre Luca si è dimenticato qualche parola del testo e per tale ragione non si è mostrato ...

