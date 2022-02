Alternanza scuola-lavoro, muore un altro studente: il dramma di un 16enne e le parole del Ministro (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Alternanza scuola-lavoro miete un’altra giovane vittima. A perdere la vita è stato Giuseppe Lenoci, aveva appena 16 anni e si sarebbe diplomato a giugno come operaio di termoidraulica. Leggi anche -> Morto a 18 anni travolto da una trave metallica: chi era Lorenzo Parelli, ennesima vittima sul lavoro Nella mattina di ieri Giuseppe Lenoci si trovava sul furgoncino della ditta di termoidraulica dove stava facendo lo stage, si trovava accanto al guidatore, quando improvvisamente questo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e infine schiantandosi contro un albero. L’impatto contro l’albero è stato violentissimo e per Giuseppe non c’è stato niente da fare, tanto che i soccorritori hanno fatto enorme fatica a estrarre il suo corpo esanime dalle lamiere. Per quanto riguarda l’operaio che ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 15 febbraio 2022) L’miete un’altra giovane vittima. A perdere la vita è stato Giuseppe Lenoci, aveva appena 16 anni e si sarebbe diplomato a giugno come operaio di termoidraulica. Leggi anche -> Morto a 18 anni travolto da una trave metallica: chi era Lorenzo Parelli, ennesima vittima sulNella mattina di ieri Giuseppe Lenoci si trovava sul furgoncino della ditta di termoidraulica dove stava facendo lo stage, si trovava accanto al guidatore, quando improvvisamente questo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e infine schiantandosi contro un albero. L’impatto contro l’albero è stato violentissimo e per Giuseppe non c’è stato niente da fare, tanto che i soccorritori hanno fatto enorme fatica a estrarre il suo corpo esanime dalle lamiere. Per quanto riguarda l’operaio che ...

