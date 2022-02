Alla Camera via a esame dl green pass,oggi attesa la fiducia (Di martedì 15 febbraio 2022) Al via nell'Aula della Camera l'esame del decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul green pass. Il testo è stato approvato la scorsa settimana dal Senato, dove sono state introdotte ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Al via nell'Aula dellal'del decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul. Il testo è stato approvato la scorsa settimana dal Senato, dove sono state introdotte ...

Advertising

borghi_claudio : @VperVendetta22 Il simpatico Costa (o più probabilmente il suo dante causa speranza) era contrario anche agli emend… - borghi_claudio : Questo sarà il percorso. Emendamento in commissione sanità alla camera per togliere il green pass con lo stato di e… - pietroraffa : ?? #Referendum: è terminata alla Consulta l'udienza sull'eutanasia. La camera di consiglio è appena ricominciata e s… - RosellaLara19 : @fmollicone ho ascoltato il suo intervento alla Camera e mi ritrovo in tutto ciò che ha detto, grazie - Traiano73 : RT @actarus1070: Oggi alla camera ci sarà la discussione sul decreto 24 dicembre 2021, n. 221 e sicuramente sarà posta la fiducia, e secon… -