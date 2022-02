Alex Belli nella notte spiega a Delia perchè è tornato: “Senza di te non dormivo e non mangiavo” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non se lo aspetta nessuno che Alex Belli entri nella casa” ha detto ieri sera Alfonso Signorini. Peccato che tutti sapevano quello che sarebbe successo. Ma evidentemente Signorini ama far finta di nulla, ed è anche per questo che questa sesta edizione del GF VIP 6 è la più fasulla che si sia mai vista. I concorrenti sapevano tutto: qualcuno era andato fuori dalla casa ad urlare che Alex sarebbe rientrato, e da giorni parlano di come avrebbero reagito. Ma il conduttore del reality di Canale 5 ha fatto finta di nulla, preferendo questo rapporto di non verità con il pubblico, che poi decreta anche l’insuccesso di questo programma. In ogni caso il Belli, vero e solo protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP 6, ieri è tornato in casa e si è confrontato con Soleil e con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non se lo aspetta nessuno cheentricasa” ha detto ieri sera Alfonso Signorini. Peccato che tutti sapevano quello che sarebbe successo. Ma evidentemente Signorini ama far finta di nulla, ed è anche per questo che questa sesta edizione del GF VIP 6 è la più fasulla che si sia mai vista. I concorrenti sapevano tutto: qualcuno era andato fuori dalla casa ad urlare chesarebbe rientrato, e da giorni parlano di come avrebbero reagito. Ma il conduttore del reality di Canale 5 ha fatto finta di nulla, preferendo questo rapporto di non verità con il pubblico, che poi decreta anche l’insuccesso di questo programma. In ogni caso il, vero e solo protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP 6, ieri èin casa e si è confrontato con Soleil e con ...

