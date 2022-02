Alex Belli e Delia Duran si parlano nella notte: “Ti spiego perché sono entrato in Casa” (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran – dopo un paio d’ore dalla fine della puntata del Grande Fratello Vip – hanno avuto un confronto in camera da letto. Non sapevo ci fosse una puntata di Centovetrine night!#gfvip — Susanna (@SusannaDG) February 15, 2022 “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A Casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un Bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”. Delia Duran, ... Leggi su biccy (Di martedì 15 febbraio 2022)– dopo un paio d’ore dalla fine della puntata del Grande Fratello Vip – hanno avuto un confronto in camera da letto. Non sapevo ci fosse una puntata di Centovetrine night!#gfvip — Susanna (@SusannaDG) February 15, 2022 “Iovenuto qua dentro per te, lo capisci? Asenza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo unssimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”., ...

GrandeFratello : Alex Belli è pronto a ritornare nella Casa ?? Cosa succederà? In attesa della puntata di stasera, ecco qualche antic… - trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - alex65dra : RT @RosyOrlandoQ: #GFVIP Alex Belli è dentro al Gf solo da 4 ore Ed ha AMPIAMENTE ROTTO IL CAZZO - LVerdegiglio : #alexbelli #gfvip Alex Belli: ' Delia...guarda...tu sei una donna elegantissima..' -