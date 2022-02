Alex Belli e Delia Duran fanno pace nella notte (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) È ritornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 il grande protagonista di quest’edizione. Nonostante anche fuori dalle quattro mura sostenesse 3/4 della puntata, ora gli autori hanno deciso direttamente di farlo interagire 24 ore su 24 con tutti. Così Alex Belli è ritornato e tutto è già cambiato. Katia Ricciarelli nel vederlo ieri sera ha dichiarato: “Vi rendete conto che questo ci ha presi tutti per scemi?” Ed effettivamente è stato così, ha ridotto tutti i concorrenti a semplici figuranti nel suo show. Il chiarimento con Delia Duran Ma la più contrariata all’arrivo del Man nella casa paradossalmente è proprio la moglie, consapevole che ora gli ruberà tutta la scena. Delia Duran Durante la diretta di ieri lo guardava a bocca ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) È ritornatocasa del Grande Fratello Vip 6 il grande protagonista di quest’edizione. Nonostante anche fuori dalle quattro mura sostenesse 3/4 della puntata, ora gli autori hanno deciso direttamente di farlo interagire 24 ore su 24 con tutti. Cosìè ritornato e tutto è già cambiato. Katia Ricciarelli nel vederlo ieri sera ha dichiarato: “Vi rendete conto che questo ci ha presi tutti per scemi?” Ed effettivamente è stato così, ha ridotto tutti i concorrenti a semplici figuranti nel suo show. Il chiarimento conMa la più contrariata all’arrivo del Mancasa paradossalmente è proprio la moglie, consapevole che ora gli ruberà tutta la scena.te la diretta di ieri lo guardava a bocca ...

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - Jes912 : @h3avysoulx Oddio ma chi è che tagga Alex Belli qui??? - h3avysoulx : RT @Jes912: Alex Belli vive su twitter, LUI SA #jessvip #jeru - infoitcultura : Alex Belli e Delia Duran fanno pace nella notte (VIDEO) -