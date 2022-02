Alex Belli, Delia e Soleil: è appena successo dentro la Casa del GF Vip. Concorrenti e telespettatori senza parole (Di martedì 15 febbraio 2022) Video a fine articolo. Alex Belli ha fatto infuriare Delia Duran dopo il nuovo avvicinamento a Soleil Sorge al termine della diretta del Grande Fratello Vip. Il man della factory ha avuto modo anche di risolvere gli ultimi battibecchi avuti con la moglie. Delia furiosa con Alex: “Non toccare Soleil e racconta la verità!” Alex, dopo la diretta del GF Vip, si è inginocchiato davanti a Soleil facendo letteralmente infuriare Delia: Non toccarla e dì la verità! Questa roba mi dà fastidio. Non fare così perché questa roba non mi piace. Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi detto. L’attore ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 febbraio 2022) Video a fine articolo.ha fatto infuriareDuran dopo il nuovo avvicinamento aSorge al termine della diretta del Grande Fratello Vip. Il man della factory ha avuto modo anche di risolvere gli ultimi battibecchi avuti con la moglie.furiosa con: “Non toccaree racconta la verità!”, dopo la diretta del GF Vip, si è inginocchiato davanti afacendo letteralmente infuriare: Non toccarla e dì la verità! Questa roba mi dà fastidio. Non fare così perché questa roba non mi piace. Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi detto. L’attore ...

