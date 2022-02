Alec Baldwin e i produttori di Rust dovranno affrontare una causa legale per la morte di Halyna Hutchins

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ladiavvenuta sul set dinel mese di ottobre è al centro di unacontroe idi. I legali della famiglia di, morta dopo un incidente avvenuto sul set di, hanno fattoaidel film e al protagonista. Gli avvocati hanno inoltre diffuso un video in cui vengono ricreati gli eventi che hanno portato alla perdita della vita del direttore della fotografia in New Mexico nel mese di ottobre. Il comunicato dei legali della famiglia della donna che ha drammaticamente perso la vita sul set di ...

Ultime Notizie dalla rete : Alec Baldwin

