Alcolici | ecco cosa succede se smettiamo di berli

Leggi su formatonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sapeteaccade al nostro corpo se non beviamoha dichiarato la nutrizionista Renata Bracale E’ scontato che se si è decisi a perdere peso la primaeliminare assolutamente è l’alcol. Ovviamente, di conseguenza, bisognerà evitare cene e cenette con amici e lo stesso anche aperitivi, per non cadere in tentazione. Pochi sanno che gli effetti benefici nel rinunciare a birra, vino o altro sono tantissimi. Dalla qualità della pelle, passando per le prestazioni sessuali a una maggior efficienza del sistema immunitario: smettere di bereha molti risvolti positivi sul nostro fisico. Gli effetti negativi dell’alcol La primada precisare è che quando assumiamo alcol nel nostro organismo questo stimola i meccanismi per metabolizzarlo, ...