Albano | offre lavoro nella sua impresa ai due stranieri che gli hanno riportato intatto il portafoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022)Sant’Alessandro. Quando ha visto nello schermo del videocitofono quei duepensava che le volessero vendere qualcosa. Invece erano andati a casa sua per riportarle ilche suo marito aveva perso il giorno prima, con dentro ancora i documenti e tutto il denaro: ben 500 euro. La disavventura dal lieto fine arriva daSant’Alessandro. Nel pomeriggio di sabato (12 febbraio) Giovanni Cossali,rio edile di 54 anni, esce di casa per alcune commissioni. Sale a bordo del suo furgone per recarsi prima in un supermercato di Pedrengo e poi da un tabaccaio a Torre de’ Roveri. Lì però si accorge di aver perso il, con all’interno i documenti, tutte le carte di credito e 500 euro in contanti. Preso dallo sconforto, Cossali arriva a casa e blocca ...