Al via gli ordini di nuova Opel Astra Sports Tourer (Di martedì 15 febbraio 2022) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ adesso ordinabile anche la nuovissima Opel Astra Sports Tourer. Con un design “bold and pure”, la nuova station wagon compatta è dotata di tecnologie innovative e del posto guida Pure Panel, completamente digitale e dal funzionamento intuitivo. Il tutto a prezzi interessanti: la nuova Astra Sports Tourer è disponibile a partire da 25.500 euro (tutti i prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, rilevamento pedoni, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, riconoscimento cartelli stradali, rilevamento stanchezza e cruise control con limitatore di velocità ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ adesso ordinabile anche la nuovissima. Con un design “bold and pure”, lastation wagon compatta è dotata di tecnologie innovative e del posto guida Pure Panel, completamente digitale e dal funzionamento intuitivo. Il tutto a prezzi interessanti: laè disponibile a partire da 25.500 euro (tutti i prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, rilevamento pedoni, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, riconoscimento cartelli stradali, rilevamento stanchezza e cruise control con limitatore di velocità ...

