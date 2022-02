Agricoltura biodinamica? Solo un pretesto per mancare (ancora) la legge sul biologico (Di martedì 15 febbraio 2022) Curiosa quella stregoneria alla cui ricerca viene riservato un centro interdipartimentale in una delle Università più prestigiose d’Italia, la Federico II di Napoli. Insolito anche che a dirigerla ci sia un premio per la chimica... Leggi su today (Di martedì 15 febbraio 2022) Curiosa quella stregoneria alla cui ricerca viene riservato un centro interdipartimentale in una delle Università più prestigiose d’Italia, la Federico II di Napoli. Insolito anche che a dirigerla ci sia un premio per la chimica...

CottarelliCPI : Il semplice fatto che il Parlamento discuta una legge che equipara l'agricoltura biodinamica (basata sul 'cornoleta… - riccardomagi : Vittoria! Questa mattina la Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla #biodinamica dalla legge sull’agricol… - DavidPuente : Una vittoria per la scienza - salvalente11 : RT @Marxtrixx: E concludiamo l’aggressione alla pubblica sanità con una famigerata robiolina da agricoltura biodinamica. Un vero gesto crim… - streghina62 : RT @riccardomagi: Vittoria! Questa mattina la Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla #biodinamica dalla legge sull’agricoltura b… -