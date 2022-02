Agorà, Malan solo contro tutti, insultato in diretta. FdI: “Puntata indegna del servizio pubblico” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Solidarietà al collega Lucio Malan, che questa mattina ad Agorà su Rai3 è stato violentemente insultato da un vero e proprio plotone di esecuzione. Una Puntata indegna del servizio pubblico nella quale l’unico esponente dell’opposizione in Parlamento, presente in studio, non ha avuto di fatto diritto di parola, è stato interrotto continuamente, accusato di sparare balle e stronzate, fino all’intollerabile accusa di non essere sano di mente con tanto di invito a fare ricorso a cure psicologiche e psichiatriche”. Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché e Federico Mollicone, capogruppo e componente della Commissione Vigilanza Rai. “Non sei sano di mente”, “Hai detto una stro…” “Un linciaggio ignobile e vergognoso, indegno della Rai e del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) “Solidarietà al collega Lucio, che questa mattina adsu Rai3 è stato violentementeda un vero e proprio plotone di esecuzione. Unadelnella quale l’unico esponente dell’opposizione in Parlamento, presente in studio, non ha avuto di fatto diritto di parola, è stato interrotto continuamente, accusato di sparare balle e stronzate, fino all’intollerabile accusa di non essere sano di mente con tanto di invito a fare ricorso a cure psicologiche e psichiatriche”. Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché e Federico Mollicone, capogruppo e componente della Commissione Vigilanza Rai. “Non sei sano di mente”, “Hai detto una stro…” “Un linciaggio ignobile e vergognoso, indegno della Rai e del ...

Advertising

SecolodItalia1 : Agorà, Malan solo contro tutti, insultato in diretta. FdI: “Puntata indegna del servizio pubblico” - francescoburra3 : RT @tempoweb: 'Indegno plotone d'esecuzione', interrogazione di #FdI in vigilanza #Rai contro #agorarai #malan #vaccino #greenpass #santanc… - ayurbea : RT @ilpetulante: Solidarietà piena a @LucioMalan - AntaniCardani : RT @ilpetulante: Solidarietà piena a @LucioMalan - rickshady : RT @tempoweb: 'Indegno plotone d'esecuzione', interrogazione di #FdI in vigilanza #Rai contro #agorarai #malan #vaccino #greenpass #santanc… -