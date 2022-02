Afghanistan, drammatico report di Save the Children: un milione di bambini costretti a lavorare (Di martedì 15 febbraio 2022) In Aghanistan economia fuori controllo, fame, povertà e lavoro minorile. Circa un quinto delle famiglie in Afghanistan è stato costretto a mandare i propri figli a lavorare. A causa del crollo dei redditi negli ultimi sei mesi, Al momento sono circa un milione i bambini coinvolti nel lavoro minorile. Lo rivela un drammatico report di Save the Children. Afghanistan, il drammatico report di Save the Children Dopo anni di guerra, paura e sofferenza, dallo scorso agosto le condizioni dei bambini in Afghanistan sono ulteriormente peggiorate, si legge in un comunicato dell’organizzazione. “Due milioni di minori già soffrivano di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) In Aghanistan economia fuori controllo, fame, povertà e lavoro minorile. Circa un quinto delle famiglie inè stato costretto a mandare i propri figli a. A causa del crollo dei redditi negli ultimi sei mesi, Al momento sono circa uncoinvolti nel lavoro minorile. Lo rivela undithe, ilditheDopo anni di guerra, paura e sofferenza, dallo scorso agosto le condizioni deiinsono ulteriormente peggiorate, si legge in un comunicato dell’organizzazione. “Due milioni di minori già soffrivano di ...

