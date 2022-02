Affidata a Juri Derochi la Direzione Marketing Italia Lancia

(Di martedì 15 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) –è il Direttorediper il mercatono, rispondendo direttamente a Raffaele Russo, country manager del marchio. Torinese, 48 anni,ha trascorso la propria carriera professionale quasi interamente all’interno del settore automotive, maturando una vasta esperienza nell’ambito delle attività di Sales &.Negli ultimi 5 anni,è stato responsabile della Pianificazionedi tutti i mercati dell’area EMEA (Europe Middle East e Africa) per i marchi Fiat, Abarth e.Risale al 2006 il suo primo incarico all’interno del marchio, come Product Manager della Ypsilon. Un ritorno a casa, quindi, in un momento ...

TORINO (ITALPRESS) – Juri Derochi è il Direttore Marketing di Lancia per il mercato italiano, rispondendo direttamente a Raffaele Russo, country manager del marchio. Torinese, 48 anni, Derochi ha trascorso la propria carriera professionale quasi interamente all'interno del settore automotive, maturando una vasta esperienza nell'ambito delle attività di Sales &. Negli ultimi 5 anni, è stato responsabile della Pianificazione di tutti i mercati dell'area EMEA (Europe Middle East e Africa) per i marchi Fiat, Abarth e. Risale al 2006 il suo primo incarico all'interno del marchio, come Product Manager della Ypsilon.